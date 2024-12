Im Rückspiegel: Der spanische Golf ist 25 Jahre alt geworden

Was für Volkswagen der Golf und für Skoda der Octavia ist, ist für Seat der Leon. Der kompakte Spanier ist 25 Jahr alt geworden und tritt auch in der aktuellen vierten Generation – wie eh und je – etwas schnittiger auf als sein Plattformspender VW Golf, der eher zur sachlich-nüchternen Form neigt. Seit der Markteinführung 1999 hat Seat mehr als 2,5 Millionen Einheiten verkauft. Dabei war der Leon auch immer mal wieder seiner Zeit ein kleines Stück voraus.

Entworfen, entwickelt und produziert wurde der Leon von Anfang an in Barcelona. Die von Giorgetto Giugiaro entworfene erste Generation signalisierte die Rückkehr der Marke in das wichtige Kompaktwagensegment. Mit ihm bot die Volkswagen-Tochter außerdem erstmals ein Modell mit Allradantrieb, 6-Gang-Getriebe und einer Leistung von bis zu 180 PS (132 kW) an.



Die zweite Generation Leon kam 2005 auf den Markt und zeigte ein mutigeres, aerodynamischeres Design, das aus der Feder von Walter de Silva stammt. Er revolutionierte das traditionell klassische Segment der Kompaktwagen mit einem Exterieur, das durch die versenkten hinteren Türgriffe wie ein Zweitürer wirkte.



Die dritte Generation der Baureihe markierte erneut einen Wendepunkt in der Geschichte der Marke. Seat brachte 2012 den ersten Kompaktwagen mit Voll-LED-Beleuchtung auf den Markt. Bislang ist der Leon III der meistverkaufte der Modellreihe. Von ihm wurden über eine Million Fahrzeuge verkauft. Der aktuelle Leon erschien 2020 und ist beispielsweise auch als Plug-in-Hybrid erhältlich.



Der Seat Leon hat im Laufe seiner bislang 25-jährigen Geschichte zahlreiche gewonnen: Vom „Car of the Year“ 2014 und 2021 in Spanien über „Car of the Year“ und „Family Car of the Year“ 2021 in Portugal und „Import Car of the Year“ 2021 in Argentinien. Auch Sporterfolge feierte der Spanier. Die zweite Generation des Modells gewann 2008 und 2009 zwei Titel in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC). Seat war dabei die erste Marke, die mit einem Dieselmotor einen Weltmeistertitel der FIA (International Automobile Federation) gewinnen konnte.



In „3 Days to Kill“ und „Men in Black: International“ sowie in den Serien „Dark“ und „Sherlock“ hatte der Seat auch Gastrollen in Film und Fernsehen. Seine Popularität brachte zudem skurrile Einzelstücke hervor, wie den Leon Trencadís im Jahr 2020 – eine Hommage an den Architekten Antonio Gaudí. Sein einzigartiges Exterieur ist von der künstlerischen Mosaiktechnik inspiriert. Der Leon Cristobal von 2018 wiederum war ein mit bis zu 16 Assistenten ausgestattetes Konzeptfahrzeug, das den Aspekt der Sicherheit betonen sollte. (aum)