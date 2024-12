Vorschau: Wir schalten über die Feiertage einen Gang zurück

In der Automobilindustrie geht es zur Weihnachtszeit ruhiger zu. Auch wir schalten einen Gang runter. und legen über die beiden Weihnachtstage sowie am Sonntag, 29. Dezember, eine Pause ein. In den Tagen dazwischen sind unter anderem zwei Praxistests geplant. Und wir stellen ein Vollhybrid-Reisemobil vor.

Ein Erfolgsmodell ist der Wey 05 in Deutschland nicht gerade. Knapp 700 Zulassungen zählte das KBA vom Plug-in-Hybrid-SUV des chinesischen Autobauers Great Wall Motor (das ihn übrigens immer noch unter seinem ursprünglichen Namen Coffee 01 gelistet hat) in diesem Jahr. Dabei fährt der wuchtige Wagen mit seiner luxuriösen Komplettausstattung, der konkurrenzlosen elektrischen Reichweite und einem vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis starke Argumente auf, findet unser Autor Frank Wald.



Der Tavascan ist nach dem Formentor das zweite eigenständige Modell von Cupra – und neben dem ID3-Zwilling Born das zweite Elektroauto der Marke. Als VZ leistet das 4,64 Meter lange „SUV-Coupé“ üppige 250 kW und ist damit auch schon im Eco-Modus flott genug unterwegs. Die vielen technischen Spielereien werfen aber auch eine Frage auf.



Die französische Reisemobilmarke Challenger stellt ihr erstes teilelektrisches Fahrzeug vor. Der Vollhybridantrieb des Electrix 250 soll bis zu 100 Kilometer rein elektrisch schaffen, für die Langstrecke ist ein konventioneller Diesel an Bord des Fiat Ducato. Kostenpunkt: rund 100.000 Euro. (aum)