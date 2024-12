Unternehmen können Elektromobilität risikofrei kennenlernen

Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU fordert Unternehmen zu mehr Transparenz und Maßnahmen bei der CO2-Reduktion auf. Eine zentrale Möglichkeit für Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und die neuen Vorgaben zu erfüllen, liegt in der Flottenzusammensetzung sowie bei der Wahl von Dienstreisemitteln. Besonders hilfreich ist dabei der Einsatz von Elektrofahrzeugen – flexibel und ohne langfristige Verpflichtungen. Mit der Option, Elektrofahrzeuge für bis zu zwölf Monate zu mieten, können Unternehmen zum Beispiel über Euromobil risikofrei testen, wie sich Elektromobilität in ihrer Flotte oder für ihre Dienstreisen bewährt.

Unternehmen, die den neuen Nachhaltigkeitsanforderungen nachkommen möchten, profitieren von flexiblen Langzeitmieten für Elektrofahrzeuge. Viele Betriebe stehen dabei vor der Herausforderung, ob Elektromobilität wirklich für alle Bereiche geeignet ist – vom Außendienst über die Logistik bis hin zur Geschäftsleitung. Dank flexibler Langzeitmiete kann die CO2-Bilanz hingegen direkt verbessert werden, ohne dass hohe Anfangskosten entstehen.



„Unser Ziel ist es, Unternehmen eine unkomplizierte Möglichkeit zu bieten, ihren CO2-Ausstoß sofort und ohne langfristige Bindungen zu senken“,sagt Jörg Pape, Geschäftsführer von Euromobil. Der Vermietspezialist für Modelle aus dem Volkswagen-Konzern ist mit über 45.000 Fahrzeugen an mehr als 2000 Standorten in Deutschland vertreten. Uternehmen können für die Dauer von einem bis zwölf Monaten Elektrofahrzeuge mieten und so deren Alltagstauglichkeit und Einsparpotenzial testen. Sollte Elektromobilität nicht in allen Bereichen praktikabel sein, endet der Mietvertrag flexibel und ohne Folgekosten. Auch für Dienstreisen lassen sich die Elektroautos kurzfristig für eine individuell anpassbare Mietdauer wählen.



„Die CSRD erfordert von Unternehmen neue Wege in der Mobilität“, so Jörg Pape. „Mit unseren flexiblen Angeboten können sie die Elektromobilität praxisnah erleben und dabei wichtige Beiträge zu ihren Nachhaltigkeitszielen leisten – ohne sofort in eine eigene Elektroflotte investieren zu müssen.“ (aum)