Der erste von 33 ist ausgeliefert

Alfa Romeo hat in dieser Woche den ersten 33 Stradale an einen Kunden ausgeliefert. Die auf 33 Autos limitierte Kleinserie des Sportwagens in Handarbeit erinnert an den Tipo 33 Stradale von 1967. Jedes Fahrzeug wird nach den Wünschen seines Käufers konfiguriert, die sich das Auto einen Millionenbetrag kosten lassen. Der Besitzer des ersten Exemplars will daher auch ungenannt bleiben.

Angetrieben wird der 33 Stradale entweder von einem 3,0-Liter-V6-Biturbomotor mit 620 PS (456 kW) oder einem Elektromotor mit Allradantrieb und 552 kW (750 PS) Leistung. Als Reichweite verspricht Alfa Romeo rund 450 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei beiden Varianten bei 333 km/h erreicht. Von null auf 100 km/h soll es jeweils in unter drei Sekunden gehen. (aum)