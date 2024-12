Angefangen hatte Lynk & Co, ein Joint Venture des chinesischen Geely-Konzerns mit Volvo, 2016 mit einem neuartigen Sharing-Mobilitätskonzept. Kunden wurden zu Clubmitgliedern, die das Modell 01, ein Plug-in-Hybrid SUV auf der Plattform des Volvo XC40 abonnieren und zugleich mit anderen Mitgliedern teilen konnten. Die anfängliche Begeisterung ob dieser Mobilitätsalternative erlahmte jedoch schnell, auch Leasing oder Verkauf waren nicht sonderlich erfolgreich. Nun versucht die Marke mit dem ersten rein elektrischen Modell 02 einen Neustart. Wir fuhren schon mal eine Runde.

Mit seiner coupéartigen Silhouette, den auffälligen LED-Scheinwerfern und aktiven Luftklappen im Kühlergrill sticht der Crossover ins Auge. Auch im Inneren überzeugt der 02 mit einer Mischung aus Nachhaltigkeit und Premium-Charakter. Veganes Kunstleder, recycelte Materialien und ein großzügiges 15,4-Zoll-HD-Display dominieren den Innenraum. Der Crossover gefällt mit durchdachten Details wie rahmenlosen Scheiben und einem riesigen Glasdach, doch nicht alle Materialien können den Premium-Anspruch halten. So hinterlassen der Mitteltunnel und einige Bedienelemente einen buchstäblich plastischen Eindruck.



Technisch basiert der 02 auf der SEA-Plattform, die auch bei Volvo und Smart zum Einsatz kommt. Mit einem 200 kW starken Elektromotor, bis zu 445 Kilometer WLTP-Reichweite und Schnellladefunktion in 30 Minuten liefert er solide Werte. Besonders erwähnenswert: Die leise Kabine und der geringe Energieverbrauch, der die prognostizierte Reichweite ermöglichen könnte. Kritik gibt es am Fahrwerk, das in Kurven etwas straffer sein dürfte.



Mit einem Einstiegspreis von 35.495 Euro für die Basisversion „Core“ bietet Lynk & Co ein attraktives Angebot. Die hochwertigere „More“-Variante ergänzt exklusive Features wie ein Harman-Kardon-Soundsystem und 20-Zoll-Räder. Lynk & Co setzt zudem auf ein Service-Netzwerk in Kooperation mit Volvo-Händlern – ein kluger Schritt, um Kundenvertrauen aufzubauen. (aum)