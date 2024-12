Thomas Klein wird Mercedes-Benz Vans führen

Thomas Klein (46) wird zum 1. März 2025 die Leitung von Mercedes-Benz Vans übernehmen. Er löst Mathias Geisen, der zum 1. Februar 2025 in den Vorstand berufen und ab 1. März 2025 Vertriebsvorstand wird.

Thomas Klein trat 1999 in die damalige Daimler Chrysler AG ein und startete seine Karriere bei Mercedes‑Benz Vans im Werk Düsseldorf, bevor er als Marketing-Spezialist in die Zentrale von Daimler Chrysler wechselte. Nach verschiedenen Stationen in Mercedes‑Benz-Vertriebsgesellschaften und Einzelhandelsorganisationen in Deutschland und Südafrika übernahm er 2017 die Leitung der Cross Function Vertrieb für die Region Overseas, bei der er für die Vertriebsaktivitäten in knapp 180 Märkten verantwortlich war. 2019 führte Thomas Klein als Präsident und CEO Sales & Marketing in Dubai das Generalvertretergeschäft von Mercedes-Benz Cars im Mittleren Osten, bevor er 2021 die Leitung von Mercedes‑Benz Korea übernahm. Seit Juli 2023 ist Thomas Klein Leiter Verkaufsplanung & Produktmanagement Mercedes‑Benz Pkw und Integrierte Programmplanung in Stuttgart. Hierbei verantwortet er die zentrale und globale Vertriebsplanung und Steuerung von Mercedes‑Benz Pkw, darunter die strategische und operative Volumenplanung sowie die Preisgestaltung für Mercedes-Benz Fahrzeuge weltweit. (aum)