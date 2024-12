Hyundai Ioniq 6 und Porsche Taycan laden die meisten Kilometer nach

Bei Elektroautos ist die Reichweite ein zentrales Thema. Doch für die Langstrecke ist ebenso entscheidend, wie viel Zeit das Laden in Anspruch nimmt. Einen alltagsorientierten Vergleichswert liefert der Charging Index der auf Elektromobilität spezialisierten Unternehmensberatung P3. Dabei wird ermittelt, wie viel reale Reichweite der Batterie in 20 Minuten wieder zugefügt werden kann: 300 Kilometer entsprechen hier einem Indexwert von 1,0.

Das erste Fahrzeug, das diese Marke knackte, war 2022 der Kia EV6 mit 309 Kilometern (Index: 1,03). Im P3 Charging Index 2024 belegt er trotz gestiegener Zahl immer noch den zweiten Platz hinter dem auf der gleichen Plattform stehenden Ioniq 6 der Konzernmutter Hyundai. Auf Rang drei liegt der Polestar 2.



Hinter dem Porsche Taycan (1,28 / 383 Kilometer) und dicht hinter dem Nio ET5 Touring (0,98 / 294 km) belegt Kia mit dem EV9 (0,98 / 293 km) auch in der Oberklasse einen Podiumsplatz.



Insgesamt wurden 22 aktuelle Fahrzeuge bewertet, aufgeteilt in zwei Klassen nach dem Bruttolistenpreis: je elf Modelle in der Mittelklasse (bis 62.500 Euro) und in der Oberklasse (über 62.500 Euro). (aum)