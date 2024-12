Mitarbeiter kaufen rund 9,7 Millionen Aktien

Nach dem ersten Mitarbeiteraktienkaufplan im vergangenen Jahr in Italien und Frankreich hat Stellantis das Programm „Shares to win“ nun auf fast die gesamte globale Belegschaft ausgeweitet. Weltweit haben sich rund 15 Prozent der teilnahmeberechtigten Mitarbeitender bei „Shares to win 2024“ beteiligt – mit einer individuellen Einzelinvestition von im Schnitt rund 1960 Euro.

Mehr als 230.000 Beschäftigte aus 18 Ländern kauften Unternehmensaktien. Das führte zu einer Gesamtinvestition von rund 95 Millionen Euro. Sie setzen sich aus 65 Millionen Euro Einzelinvestitionen und 30 Millionen Euro zusammen, die der Konzern als Zuschuss beisteuerte. Insgesamt entspricht das rund 9,7 Millionen zusätzlichen Aktien, die vor Belegschaft gehalten werden. (aum)