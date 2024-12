Ram lässt dem Range Extender den Vortritt

Stellantis zieht die Markteinführung des Ram 1500 Ramcharger mit Range Extender vor. Er wird in der ersten Hälfte nächsten Jahres in den USA auf den Markt kommen. Der rein elektrische Ram 1500 REV wird stattdessen erst 2026 eingeführt. Stellantis begründet dies mit dem hohen Kundeninteresse, dem technologischen Wettbewerbsvorteil und der nachlassende Nachfrage der Branche nach Halbtonnen-BEV-Pick-ups. In Europa soll der Ramcharger „zeitverzögert“ verfügbar sein.

Der Ram 1500 Ramcharger hat eine Reichweite von bis 690 Meilen (1110 Kilometer). Der Pick-up hat mit seinen beiden 250 kW und 238 kW starken Elektromotoren eine Gesamtleistung von 663 PS. Der Strom kommt aus einer 92-kWh-Batterie und vom Generator mit 130 kW (177 PS). Das Drehmoment beträgt über 830 Newtonmeter. Der Ram 1500 Ramcharger beschleunigt in 4,4 Sekunden von null auf 100 km/h, Er bietet mit knapp 1,2 Tonnen Nutz- und bis zu 6,35 Tonnen Anhängelast für Klassenbestwerte. (aum)