Stellantis steht zu Rüsselsheim

Stellantis-Konzernchef Chairman John Elkann und Xavier Chéreau, Stellantis Chief Human Resources & Heritage und Opel-Aufsichtsratschef, haben Rüsselsheim besucht. Sie bekräftigten dabei die Zukunft des Werks, in dem Opel Astra und der DS 4 gebaut werden. Zudem verschafften sie sich im Design Center einen Überblick über das zukünftige Modellportfolio. Auch nahmen sie sich die Zeit für Gespräche mit Mitarbeitern und Sozialpartnern. Während des Besuchs im Adam-Opel-Haus verschafften sich Elkann und Chéreau außerdem einen Überblick zum Fortschritt für das Zukunftsprojekt Green-Campus, der künftigen Stellantis-Deutschland-Zentrale und neuen globalen Opel-Zentrale an der Mainzer Straße in Rüsselsheim. (aum)