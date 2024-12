Der Lancia Gamma kommt auch als Hybrid

Entgegen der bisherigen Planungen wird der Lancia Gamma nicht nur mit einem Elektroantrieb, sondern auch als Hybrid angeboten werden. Das zweite Modell nach dem Relaunch der Marke soll ab 2026 im süditalienischen Werk in Melfi produziert werden. Nach Deutschland kommt Mitte nächsten Jahres erst einmal der neue Ypsilon, den es in Italien bereits seit Februar gibt.

In seiner Heimat hat der ebenfalls als Elektroauto und als Hybridmodell erhältliche Kleinwagen mittlerweile über 11.000 Käufer gefunden. Zudem will Lancia mit ihm im nächsten Jahr einen Markenpokal ausrichten und damit an seine Rallyetradition anknüpfen. Der Ypsilon Rally4 HF soll auch international an Privatfahrer verkauft werden. (aum)