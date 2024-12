Tanken wieder teurer

Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland haben einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Ein Liter Super E10 ist im Vergleich zur Vorwoche um 1,8 Cent teurer geworden, Diesel um zwei Cent. Das zeigen die Marktbeobachtungen des ADAC. Demnach kostet Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,673 Euro je Liter. Der Preis für Diesel liegt aktuell bei 1,606 Euro.

Einer der Gründe dürfte der Anstieg des Rohölpreises um einen Dollar je Barrel sein. Zudem notiert der Euro gegenüber dem US-Dollar etwas schwächer. Ab nächstem Jahr müssen Kraftfahrer nach Einschätzung des Automobilclubs zudem mit etwa drei Cent pro Liter mehr rechnen, weil die CO2-Abgabe von 45 Euro auf 55 Euro pro Tonne angehoben wird. Deswegen könnte sich ein Tankstopp in den letzten Tagen des Jahres möglicherweise noch lohnen.



Unabhängig davon empfiehlt der ADAC, vor der Fahrt an die Zapfsäule die Spritpreise an den Tankstellen in der näheren Umgebung oder auf einer Reiseroute zu vergleichen. Generell ist Kraftstoff abends günstiger als morgens. Bei einer Tankfüllung lassen sich da einige Euro sparen. (aum)