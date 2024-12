Mercedes-Benz darf jetzt mit bis zu 95 km/h automatisiert fahren

Mercedes-Benz hebt den Drive Pilot auf eine neue Stufe. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat für das System zum hochautomatisierten Fahren die Freigabe bis zu einer Geschwindigkeit von 95 km/h erteilt. Bislang waren in Deutschland maximal 60 km/h zugelassen. Die weiterentwickelte Version nach Level 3 soll im Frühjahr in der S-Klasse und dem EQS eingeführt und als Sonderausstattung angeboten werden. Die Preise beginnen weiterhin bei knapp 6000 Euro. Fahrzeuge, die bereits mit Drive Pilot ausgerüstet sind, können Over the air oder in der Werkstatt nachgerüstet werden.

Auf der Autobahn kann der Drive Pilot unter bestimmten Bedingungen die Fahraufgabe übernehmen. Bisher galt dies für Geschwindigkeiten mit 60 km/h im Stau. Nun ist es auch mit 95 km/h im normalen Verkehrsfluss hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug auf der rechten Autobahnspur möglich. Bei aktiviertem System ist es erlaubt, sich anderen Tätigkeiten zu widmen. Der Fahrer kann zum Beispiel Filme schauen, Zeitung lesen, arbeiten oder sich ganz einfach entspannen, während der Mercedes hochautomatisiert fährt. Die Steuerung des Fahrzeugs erfolgt mit Hilfe von drei Dutzend Kameras, Radaren, Ultraschallsensoren und Lidar-Sensoren (Laser-Radar). (aum)