Der Honda Prelude kommt 2026

Nach der Präsentation in diesem Sommer beim Festival of Speed im britischen Goodwood hat Honda nun den Termin für die Einführung des Prelude in Europa bekanntgegeben. Nach dann einem Vierteljahrhundert Pause wird das Sportcoupé im Frühjahr 2026 in sechster Generation wieder auf den Markt kommen Es handelt sich um einen Vollhybrid. Der Honda Prelude soll als Neuheit über einen „S+ Shift“-Modus verfügen, der beim stufenlosen Automatikgetriebe schnelle Gangwechsel simuliert. (aum)