Tjekvik mit neuer Vertriebsspitze

Lars-Alexander Lilje neuer Sales Director für die DACH-Märkte bei Tjekvik. Zudem hat der Self-Service-Softwareanbieter für den Autohandel Vincenzo Strazzeri zum Account Manager ernannt.

Lars-Alexander Lilje bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Automobilsektor mit. Zuvor arbeitete er für eine Händlergruppe, bevor er im Bereich Kooperationsmanagement in der Leasingbranche tätig wurde und dort für White-Label-Produkte verantwortlich war. Lilje hat sich zudem auf die Implementierung von Digitalisierungs- und Online-Remarketing-Prozessen für Händlergruppen, Leasingunternehmen, OEMs und Banken spezialisiert.



Vincenzo Strazzeri verfügt über umfassende Erfahrungen in der Digitalisierung von Aftersales-Prozessen in der Automobilbranche. (aum/av)