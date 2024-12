Kia hat einen neuen COO in der Europa-Zentrale

Sjoerd Knipping, seit 2022 Vice President Product & Marketing, wird zum 1. Januar 2025 Chief Operating Officer (COO) von Kia Europe. Sein Nachfolger in der bisherigen Position wird Pablo Martinez Masip, der damit in die Europa-Zentrale nach Frankfurt zurückkehrt.

Sjoerd Knipping ist seit mehr als 25 Jahren in der europäischen Automobilbranche tätig. Nach verschiedenen nationalen und internationalen Managementpositionen bei Ford, wo er auch Erfahrungen im Nutzfahrzeuggeschäft sammelte, wechselte Knipping 2011 als Commercial Director zu Kia in die Niederlande. 2021 wurde er zunächst als Director of Product and Pricing sowie als Geschäftsführer der Kia Connect GmbH zu Kia Europe berufen, bevor er dort 2022 die Position des Vice President Product & Marketing übernahm.



Pablo Martinez Masip verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Automobilindustrie und war in verschiedenen Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Kundendienst und Produktmanagement bei Unternehmen wie Mercedes-Benz, Ford und Chrysler tätig. 2010 kam er zu Kia, wo er Führungspositionen in den Bereichen Produktplanung, Preisgestaltung und Connected Services in Europa innehatte. 2021 übernahm Martinez Masip die Position des Global Vice President of Customer Experience in der Zentrale in Seoul in Südkorea. Er wird an Sjoerd Knipping berichten. (aum)