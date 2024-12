Ratgeber: Im Winter gut und sicher ans Ziel

In der bevorstehenden Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel steht für viele der Besuch von Familienmitgliedern und Freunden auf dem Programm. Darüber hinaus ist eventuell auch ein Winterurlaub in den Schnee geplant. Die Reisetätigkeit wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder deutlich zunehmen. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) rät zu einer gewissen Vorbereitung.

In nahezu allen Bundesländern beginnen die Weihnachtsferien am Montag, 23. Dezember, wodurch auch schon am vorangehenden Wochenende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen sein wird. Mit den Feiertagen in der Woche wird sich dies vermutlich auch bis ins neue Jahr nicht groß ändern. Wer in einen Stau kommt, sollte stets an die Rettungsgasse denken: Fahrzeuge auf der linken Spur fahren möglichst weit an den linken Straßenrand, die übrigen möglichst weit rechts. Für den Fall der Fälle gehören Wolldecken und ein wärmendes Getränk mit ins Auto. Dicke Jacken schränken die Bewegungsfreiheit und den Verlauf des Sicherheitsgurtes ein.



Der AvD rät, auf die Wetterprognosen zu achten und beispielsweise bei der Ankündigung von starkem Schneefall oder von Eisregen die Abreise gegebenenfalls zu verschieben. Wintertaugliche Reifen sollten in der kalten Jahreszeit selbstverständlich sein. Auch wenn sie über dem gesetzlich vorgeschriebenen Minimalwert liegt, wird eine Profiltiefe von mindestens vier Millimetern empfohlen. Als einfacher Test empfiehlt sich eine Zwei-Euro-Münze. Ihr silberner Rand sollte verdeckt sein, wenn man sie ins Profil steckt. Wer in die Berge fährt, sollte die Schneeketten nicht vergessen.



Der Automobilclub empfiehlt bei Fahrten auf Schnee und Eis einen Reifendruck, der 0,2 bar über dem Herstellerwert liegt. Dadurch erweitert sich das Profil für mehr Griffigkeit und die geringere Aufstellfläche sorgt für ein höheres Aufstandsgewicht.



Vor der Fahrt sollten Licht und Scheibenwischer kontrolliert werden. Zudem gehört Frostschutz ins Wischwasser. Wer draußen parkt, sollte die Frontscheibe mit handelsüblichen Matten oder Planen abdecken. Zur Not kann es aber beispielsweise auch ein aufgeschnittener Müllsack sein. Darüber hinaus empfiehlt der AvD generell im Winter Ausrüstungsgegenstände wie Eiskratzer, Scheiben- und Türschlossenteiser sowie einen Handfeger mitzuführen.



An kalten Orten sollte beim Abstellen ein Auto mit Gangschaltung statt mit gezogener Handbremse besser mit eingelegtem Gang gegen mögliches Wegrollen gesichert werden. Bei Minustemperaturen kann die Bremse einfrieren oder festrosten, warnt der AvD. (aum)