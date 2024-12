Aston Martin mobilisiert 1079 PS

1079 PS (794 kW) und 1100 Newtonmeter Drehmomentmaximum verspricht Aston Martin für seinen neuen Supersportwagen Valhalla. Dafür kombinierten die Ingenieure einen 828 PS (609 kW) starken 4,0-Liter-V8-Biturbo-Mittelmotor mit drei Elektromotoren. Sie steuern weitere 185 kW (251 PS) bei. Zwei von ihnen treiben dabei die Vorderachse an. Ein völlig neues Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, in das der dritte E-Motor integriert ist, überträgt die Antriebskraft des V8 auf die Hinterachse. Einen Rückwärtsgang gibt es nicht. Diese Aufgabe übernehmen die beiden vorderen E-Motoren.

Zu den Leistungszielen gehören eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden und eine elektronisch abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h. Bis zu 14 Kilometer soll der Plug-in-Hybrid mit dem Carbon-Monocoque auch rein elektrisch zurücklegen können. Die Höchstgeschwindigkeit ist dann auf 140 km/h begrenzt.



Hydraulikzylinder heben den Heckflügel im Race-Modus um 255 Millimeter an, auch der mechanische Frontflügel verstellt sich dann automatisch. Beim Bremsen wiederum wird der Heckspoiler in erster Linie als Luftbremse eingesetzt. Das Torque Vectoring an der Vorder- und das elektronische Differenzial an der Hinterachse sind ebenfalls Garanten für extrem hohe Fahrdynamik.



Aston Martin wird 999 Valhalla bauen. Die ersten Fahrzeuge sollen im zweiten Halbjahr 2025 ausgeliefert werden. Zu welchem Preis, verriet das Unternehmen noch nicht. (aum)