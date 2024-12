Das neue Flaggschiff von DS gibt es nur elektrisch

Mit dem N°8 (frz. = Nummer Acht) läutet DS ein neues Kapitel in seiner Markenhistorie auf. Das neue Flaggschiff ist das erste Modell der Premiummarke, das ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten wird. Die 4,82 Meter lange und 1,58 Meter flache Limousine hat einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,24 und kommt im WLTP-Zyklus auf Reichweiten von bis zu 750 Kilometern.

Der DS Numéro 8 t wird in den Leistungsstufen 169 kW (230 PS) und 180 kW (245 PS) sowie mit 257 kW (350) und Allradantrieb angeboten. Mit dem größeren der beiden Batteriepakete steigt die Leistung kurzfristig je nach Motorisierung um bis zu 22 kW (30 PS). Die Höchstgeschwindigkeit des DS N°8 ist auf 190 km/h begrenzt, das Spitzenmodell erreicht in unter fünfeinhalb Sekunden Tempo 100. Geladen werden kann mit bis zu 160 kW.



DS bietet den Numéro 8 in zwei Ausstattungsversionen an. Bei der Innenraumgestaltung wurde an vielen Stellen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Soundsystem, Lüftungsschlitze und Ambientebeleuchtung sind nahtlos in die Armaturentafel integriert. Geprägte Clous-de-Paris-Einsätze (eine Form der Oberflächengravur) am Lenkrad und an den Lüftungsdüsen, Perlenstickerei an der Armaturentafel und an den Armlehnen sowie Nappaleder-Sitzbezüge mit der Struktur eines Uhrenarmbands unterstreichen den Premiumanspruch. Das Lenkrad besteht aus vier X-förmig angeordneten Speichen. Die zentrale Instrumentenanzeige hat eine Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll (26 Zentimeter), der Bildschirm des Multimediasystems misst 16 Zoll (41 Zentimeter in der Diagonale). Die Mittelkonsole trägt den Wahlhebel des Automatikgetriebes, außerdem wie Kristalle gestaltete Bedienelemente für Fahrprogramme und Audiosystem.



Die vorderen Sitze weisen integrierte Kopfstützen auf. Sie verfügen über Massage-, Kühl- und Heizfunktion. Eine Besonderheit sind die zusätzlichen Luftausströmer im Nackenbereich. Die Rücksitze verfügen über bis zu 30 Grad neigbare Lehnen sowie ebenfalls über Kühl- und Heizfunktion. Mit an Bord sind unter anderem der Sprachassistent Chat-GPT, ein Head-up-Display mit Augmented Reality und auf Wunsch ein Nachtsichtassistent sowie ein System (Wrong Pedal Prevention), das erkennt, wenn versehentlich Fahr- und Bremspedal verwechselt werden.



In Deutschland kann der DS N°8 ab Anfang nächsten Jahres bestellt werden. Die Markteinführung ist zur Jahresmitte vorgesehen. (aum)