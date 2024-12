Alfa Romeo stellt den Tonale um

Alfa Romeo stellt beim Tonale vom klassischen Gangwahlhebel für das Automatikgetriebe in der Mittelkonsole auf einen Drehschalter um. Das Display des Kombiinstruments wurde für das nächste Modelljahr ebenfalls noch einmal verfeinert. Informationen wie Uhr, Kraftstoff- und Batterieanzeige sollen in Zukunft besser sicht- und ablesbar sein. Der Alfa Romeo Tonale wird in drei Antriebsvarianten angeboten. Topmodell ist der Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb und 280 PS (206 kW) Systemleistung. (aum)