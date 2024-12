Mehr Kia EV6 GT

Kia hat sein sportliches Aushängeschild, den EV6 GT, zum Modelljahr 2025 technisch und optisch umfassend überarbeitet. Das „Word Performance Car 2023“ präsentiert sich neben den obligatorischen Designverfeinerungen mit mehr Reichweite und mehr Leistung. Die Batteriekapazität steigt von 77,4 kWh auf 84 kWh, die Reichweite auf bis zu 450 Kilometer und die maximale Leistung von 430 kW (585) auf 478 kW (650 PS). Die neue Launch Control sorgt für eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 3,5 Sekunden.

Wird statt der Launch Control der GT-Modus gewählt, beträgt die maximale Leistung 448 kW (609 PS). Der Kia EV6 GT ist 260 km/h schnell. Die Funktion „Virtual Gear Shift“ simuliert sowohl fühl- als auch hörbar die Gangwechsel. Im Innenraum finden sich am neugestalteten Lenkrad und an den Sportsitzen mit veganen Bezügen in Wildlederoptik die für den EV6 GT typischen neonfarbenen Akzente.



Das überarbeitete Modell wird Anfang 2025 in Deutschland eingeführt. Ausstattungsdetails und Preise werden im Januar bekanntgegeben. (aum)