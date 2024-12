Skoda hat auf einem rückläufigen Markt den höchsten Marktanteil seiner Unternehmensgeschichte erreicht. Bis Ende November setzten die Händler der Marke 191.243 Fahrzeuge ab. Das ist ein Zuwachs um 24 Prozent, und Skoda-Deutschland-Chef Jan-Hendrik Hülsmann ist optimistisch, dass am Ende des Jahres mehr als 200.000 Modelle abgesetzt sein werden. Damit verteidigt Skoda zum 16. Mal in Folge den Titel der stärksten Importmarke in Deutschland und erreichte mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte. Im Markenranking belegt das Unternehmen damit Platz vier. Auf dem Flottenmarkt rangiert Skoda hinter Volkswagen sogar auf Platz zwei.

Für das kommende Jahr ist Skoda-Deutschlandchef Hülsmann optimistisch. Mit dem kompakten SUV Elroq für 33.900 Euro kommt ein Elektromodell auf den Markt, das preislich auf dem Niveau des Karoq mit Verbrennungsmotor liegt, und die ersten Reaktionen stimmen die Verantwortlichen optimistisch. „Wir haben schon jetzt viele Bestellungen für den Elroq, obwohl die Interessenten das Modell noch gar nicht anfassen oder fahren konnten“, berichtet Hülsmann. Am 25. Januar können die potenziellen Kunden das Elektro-SUV erstmals beim „Skoda Buffet“ erleben und erfahren. „Allein die Klicks auf unserem Portal sind doppelt so hoch wie beim Enyaq, der hinter dem Tesla Model Y den zweiten Platz bei den batterieelektrischen Autos in Deutschland belegt. Allerdings liegen wir“, so Hülsmann, „bei den elektrischen Fahrzeugen seit Juli auf dem ersten Platz.“ Bis Ende November fand der Enyaq rund 23.000 Käufer. (aum)