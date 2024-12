Skoda baut seit 125 Jahren Motoren

Opel hat in diesem Jahr 125 Jahre Automobilbau in Rüsselsheim gefeiert, Skoda blickt zum Jahreswechsel auf 125 Jahre Motorenentwicklung in Mladá Boleslav zurück. Alles begann Ende 1899 mit dem kleinen Motorrad Slavia A, das von einem selbst konstruierten 1,25-PS-Einzylinder des Vorläuferunternehmens Laurin & Klement angetrieben wurde. Skoda gehört damit zu den am längsten produzierenden Antriebsherstellern der Welt. Das Unternehmen feierte pünktlich zum Jubiläum in der vergangenen Woche die Fertigung des fünfmillionsten Exemplars der Motorenbaureihe EA 211.

Seit 1899 hat Skoda über 15 Millionen Motoren gebaut. Darunter befanden sich technische Besonderheiten wie der weltweit erste Reihen-Vierzylinder in einem Motorrad (1904), der ersten Acht-Zylinder-Reihenmotor in Zentraleuropa (1907) und die vor 60 Jahren im Aluminium-Druckguss hergestellten Blöcke für den 1000 MB. Sechs Jahre nach der Integration in die Volkswagen-Gruppe lieferte Skoda bereits erste Motoren an andere Konzernmarken. Mittlerweile ist das Unternehmen für die Entwicklung sämtlicher Triebwerke bis 1,6 Liter Hubraum der VW-Marken zuständig. (aum)