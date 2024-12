Ninja-Sportler können Toyota Aygo X gewinnen

Zum Abschluss der „Toyota Aygo X Parcours“-Tour treffen am 11. Januar 2025 die besten Ninja-Warrior-Athleten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in der Sporthalle Hamburg aufeinander. Sie haben sich bei einem der 14 Tourstopps unter rund 8500 Teilnehmern qualifiziert. Mit dem Wettebwerb will Toyota Jugendliche und Erwachsene für den Ninja-Sport begeistern. Beim Finale gilt es nun, in möglichst kurzer Zeit einen 45 Meter langen und bis zu sechs Meter hohen Hindernisparcours zu meistern.

Insgesamt 80 Athleten – die 32 besten Männer, die 16 besten Frauen und die 16 schnellsten Teens (jeweils männlich und weiblich) – kämpfen im Finale in Eins-gegen-Eins-Duellen um den Titel und die Chance auf einen von zwei brandneuen Toyota Aygo X. Für die Starter in der Teen-Klasse gibt es verschiedene Sachpreise zu gewinnen. 2700 Zuschauer können das Geschehen am 11. Januar live in der Hamburger Sporthalle verfolgen. (aum)