Stellantis und CATL planen Batteriefabrik in Spanien

Stellantis und der Batterieproduzent CATL haben vereinbart, bis zu 4,1 Milliarden Euro in ein Joint Venture zu investieren. Das Gemeinschaftsunternehmen soll eine große europäische Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieanlage im spanischen Saragossa bauen, wo Stellantis ein Werk hat. Die vollständig klimaneutrale Batteriefabrik wird in mehreren Stufen gebaut und soll bis Ende 2026 in Betrieb gehen. Das Werk soll eine Kapazität von bis zu 50 GWh erreichen. Die LFP-Akkus sollen in Konzernfahrzeugen des B- und C-Segments eingesetzt werden, preisgünstig sein und mittlere Reichweiten bieten. (aum)