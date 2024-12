Der AvD warnt vor Phishing-Mails

Derzeit sind Spam-Mails im Umlauf, die angeblich vom Automobilclub von Deutschland stammen und ein kostenloses Auto-Notfallset versprechen. Alles was dafür nötig wäre, sei die Teilnahme an einer Umfrage. Der AvD warnt vor den so genannten Phishing-Mails, die zu einem betrügerischen Link führen, bei dem persönliche Daten abgefangen werden. Deutschlands ältester Automobilclub weist darauf hin, dass Mails vom AvD immer mit der Domain …@avd.de enden. (aum)