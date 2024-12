Leasys integriert Connect Fleet in die Nutzfahrzeuge

Das Leasing-Joint-Venture Leasys von Stellantis und Crédit Agricole Personal Finance & Mobility erweitert sein Flottenmanagement auf das Nutzfahrzeugangebot. Der von der Stellantis-Mobilitätssparte Free2move entwickelte Service Connect Fleet überträgt Fahrzeugdaten in Echtzeit direkt an ein digitales Dashboard.

Die Online-Plattform bietet auf Wunsch Geolokalisierung, Routenplanung und -verfolgung sowie Berichten und Analysen zu Standzeiten. Auch Meldungen beim Eintreffen oder Verlassen eines vordefinierten geografischen Gebiets, können zonenbasiert konfiguriert werden. Die Funktion „Preventive Maintenance“ erkennt demnächst anstehende Wartungsarbeiten frühzeitig, verbessertz so die Planung und minimiert das Risiko von Fahrzeugausfällen.



Der Service wird in drei Produktvarianten angeboten: One (Fahrzeugdaten), Plus (Fahrerdaten) und Premium (Geolokalisierung). Leasys wird Connect Fleet One und Plus in alle Verträge für leichte Nutzfahrzeuge der Stellantis-Gruppe ohne zusätzliche Kosten für die Kunden integrieren. In den nächsten Stufen wird die aufpreispflichtige Variante Premium für alle leichten Nutzfahrzeuge sowie Connect Fleet in allen drei Varianten für Pkw, die über das Händlernetz vertrieben werden, angeboten. (aum)