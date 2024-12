Lexus ist einen Monat früher am Ziel

Lexus hat bereits im November sein für dieses Jahr gestecktes Absatzziel in Deutschland erreicht. Mit 559 Neuzulassungen hat die Marke im vergangenen Monat in einem stagnierenden Gesamtmarkt die Auslieferungen gegenüber November 2023 um 207 Prozent gesteigert. Für den bisherigen Jahresverlauf bedeutet das ein Wachstum von 61 Prozent auf 4822 Neufahrzeuge. Das Jahresziel lag zuletzt bei 4500 Einheiten. Maßgeblichen Anteil an dem Ergebnis hat der im Frühjahr eingeführte kompakte LBX, der rund ein Viertel aller Verkäufe der Marke stellt. (aum)