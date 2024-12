Royal Enfield eröffnet erstes Montagewerk außerhalb Indiens

Royal Enfield hat ein eigenes CKD-Montagewerk in Thailand eröffnet. Es ist das erste außerhalb Indiens und soll den Absatz im Land weiter ankurbeln. Die Fabrik hat eine Fläche von rund 5300 Quadratmetern und eine Kapazität von über 30.000 Motorrädern im Jahr.

Die einst eine britische Traditionsmarke ist nach Angaben Weltmarktführer im Bereich von 250 Kubikzentimeter bis 750 Kubikzentimeter Hubraum. Das Modellprogramm wurde in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet. In Deutschland rangiert Royal Enfield nach den ersten zehn Monaten dieses Jahres mit einem Marktanteil von 1,9 Prozent auf Rang zwölf in der Zulassungsstatistik. (aum)