Vorschau: Rückblicke, ein kleiner Bruder und Geschenkideen

Mit den nahenden Festtagen wird es etwas ruhiger. Skoda lädt zum traditionellen Jahresabschlussgespräch ein und blickt schon ins neue Jahr: Mit dem Enyaq haben die Tschechen in den vergangenen Monaten Teslas Model Y vom Zulassungsthron gestoßen. Jetzt wird mit dem Elroq das Kompaktsegment ins Visier genommen. Der ebenso gefällig gestylte wie wohl proportionierte SUV-Stromer könnte den Erfolg des großen Bruders sogar noch toppen, meint unser Autor Frank Wald. Bleibt die Frage: Warum hat Skoda sich dafür soviel Zeit gelassen?

Bilanz zieht auch der Caravaning-Industrieverband CIVD und spricht über die Erwartungen für 2025. Die Zahl der Reisemobile in Deutschland hat sich trotz der augenblicklich schwierigen Marktlage in nur wenigen Jahren verdoppelt. Die Branche will nun mit dem Webinar „Stellplatztag“ Gemeinden und Städte ermuntern, neue Übernachtungsanlagen für Camper zu schaffen.



Walther Wuttke stellt im Praxistest den Mazda 2 als Hybrid in der Topausstattung Homura Plus vor. Ist der Kleinwagen, der einem anderen wie aus dem Gesicht geschnitten ist, eine lohnende Anschaffung? Zudem hat die Redaktion noch einige Tipps für Weihnachtsgeschenke.



Wie gewohnt versorgen wir Sie außerdem tagesaktuell mit weiteren Nachrichten und Neuigkeiten aus der Fahrzeugwelt und Verkehrspolitik. (aum)