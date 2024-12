Mario Köhler wird Toyota-Präsident

Mario Köhler übernimmt zum 1. Januar 2025 als neuer Präsident den Vorsitz der Geschäftsführung von Toyota Deutschland. Er folgt auf André Schmidt, der nach vier Jahren planmäßig zur Europazentrale nach Brüssel zurückkehrt und dort Head of Revenue Management wird.

Mario Köhler verfügt über insgesamt 19 Jahre nationale und internationale Erfahrung in der Automobilindustrie. Seit November 2023 verantwortet er als COO und Commercial Director das gesamte operative Geschäft von Toyota in Deutschland.



Auch bei Toyota Österreich erfolgt zum Beginn des neuen Jahres ein Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Holger Nelsbach kehrt planmäßig zu Toyota nach Deutschland zurück. Er verantwortet als Commercial Director des Toyota-Mobilitätsbereichs Kinto und Head of Fleet Mobility den Ausbau des gesamten gewerblichen Fahrzeuggeschäfts in Deutschland. Sein Nachfolger wird Cédric Borremans, der als ausgewiesener Vertriebsplanungs- und Marketingexperte seit 2003 in verschiedenen Positionen für Toyota Motor Europe tätig ist. Zuletzt war er im Unternehmen für die Organisation der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris verantwortlich. (aum)