Chery crasht mit 120 km/h

Dass chinesische Autos in der Regel in den Crashtests von Euro NCAP glänzend da stehen, kommt nicht von ungefähr. So hat Chery jetzt den ersten so genannten Triple-Crashtest mit Tempo 120 durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem China Automotive Technology and Research Centre (CATARC) wurde dabei die neue Premium-Limousine Sterra ES der Chery-Marke Exeed, die auf einer 800-Volt-Plattform basiert, von zwei 60 km/h schnellen Fahrzeugen mit einer kombinierten Geschwindigkeit von 120 km/h aus verschiedenen Winkeln und von verschiedenen Seiten getroffen.

Die Fahrgastzelle blieb vollständig intakt, da die A-, B- und C-Säulen dem Aufprall strukturell standhielten.Die Analyse zeigte, dass sich die Türschlössser im Moment des Zusammenstoßes automatisch entriegelt haben, die Türen leicht öffnen ließen und die Notruffunktion sofort aktiviert wurde. Alle Airbags wurden ausgelöst und es wurden keine offensichtlichen Verformungen der Sitzbefestigung und des Sitzrahmens festgestellt.



Chery ist der Mutterkonzern der neuen Marken Omoda und Jaecoo, die Mitte nächsten Jahres auch in Deutschland auf den Markt kommen. Sowohl der Omoda 5 als auch der Jaecoo 7 haben das Euro-NCAP-Prüfverfahren mit der Bestnote von fünf Sternen durchlaufen. (aum)