Toyota hat einen digitalen Vogel

Toyota auf virtuellen Abwegen: Mit der „e-collection“ stellt der japanische Autobauer eine Reihe von Phantasie-Produkten vor, mit denen das Leben in der Zukunft leichter werden soll. Dafür nutzt Toyota die neuesten Technologien der Marke, ausgehend von der Erkenntnis, dass dieses Leben zunehmend hybrid und hypervernetzt sein wird. Jede dieser Lösung sei eine nachhaltige Antwort auf künftige alltägliche Herausforderungen – sogar von denen die Nutzer noch gar nicht wissen, dass sie sie brauchen könnten.

Wie etwa das „ThinkTent“, ein urbaner Zufluchtsort für Home-Office-Beschäftigte, die sich neue Inspiration und einen Tapetenwechsel wünschen. Das solarbetriebene Zelt ist geräumig und dennoch kompakt, schlank und doch robust und lässt sich überall dort aufstellen, wo es gebraucht wird. Oder „ChirpM8“, das erste digitale Haustier in Form eines Vogels, das sich aktiv um die geistige Gesundheit seines Besitzers kümmern soll, ihn unterhält und mit ihm interagiert. Mit seinem Zwitschern soll es zudem für Entspannung im Stress des urbanen Lebens sorgen.



Zu den ersten sechs futuristischen Konzepten gehört auch „AdjusTable“, ein tragbarer Tisch, der sich dank modularer, einziehbarer Struktur in Höhe, Form und Größe anpassen und als Esstisch, Schreibtisch, Kindersitzbank oder Couchtisch nutzen lässt. Die „DualGuitar“ soll beim Spielen Strom für die Haushaltsgeräte erzeugen und „AWD-Sneaker“ auf Wanderwegen, beim Sprint durch den Regen, auf einem verschneiten Berg oder beim Spazieren Traktion, Stabilität und Komfort bieten. Und eine Kombination aus Schönheit und Technologie sollen die „Notification Nails“ darstellen. Durch Wechseln der Farbe zeigt die Nagelspitze verschiedene Arten von Benachrichtigungen an, so dass die Nutzer nicht ständig auf ihr Handy schauen müssen.



Weitere Konzepte der e-collection will Toyota am 12. Dezember um 10.00 Uhr auf toyotaecollection.com vorstellen. (aum)