Range Rover SV Candeo: Name aus Gold

Range Rover hat auf der Design Miami das exklusivste Fahrzeug enthüllt, das das Team der hauseigenen Personalisierungs-Abteilung SV Bespoke je produziert hat: den Range Rover SV Candeo. Das luxuriöse Unikat trägt einen handgefertigten Range Rover-3D-Schriftzug aus massivem 18-karätigem Gold, der von britischen Juwelieren aus vollständig recyceltem und nachhaltig gewonnenem Gold hergestellt wurde.

Der Name des exklusive Sammlerfahrzeug mit langem Radstand leitet sich vom lateinischen candere („glänzen“ oder „leuchten“) ab und sei von den Sonnenaufgängen Miamis inspiriert. Entsprechend wird der Range Rover SV Candeo im Rahmen einer offiziellen Partnerschaft mit der Design Miami in einem Raum präsentiert, der in einer filmischen Kulisse die Aussicht auf den atlantischen Ozean zeigt. Eine von Hand aufgetragene, zweifarbige Lackierung soll an dessen Küsten-Skyline erinnern. Das Interieur schwelgt in einer Lederausstattung in Liberty Blue Near‑Aniline und Perlino Semi‑Aniline mit hellen Stickereien im radialen Sonnendesign, von denen allein die Rücksitzkissen jeweils 90.000 Stiche aufweisen. Erstmalig gibt es in einem Range Rover sogar einen bestickten Dachhimmel.



Dazu gesellen sich dunkle Naturholzfurniere und weiße Keramikoberflächen auf dem Schalthebel und den Bedienelementen. Der Fond bietet für zwei Passagiere 24‑fach verstellbare Massage-Sitze, ein Kühlfach für Getränke sowie einen elektrisch ausfahrbaren Clubtisch in der durchgehenden Mittelkonsole. Abgerundet wird der luxuriöse Innenraum durch zwei ausklappbare Sitze im Heck, die sogenannte „Tailgate Event Suite“, ebenfalls in Liberty Blue Near‑Analine‑Leder mit bestickten Sitzpolstern. (aum)