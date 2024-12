Erster Lkw-Ladepark in Deutschland eröffnet

Milence, ein Joint Venture von Renault Trucks, Traton Group, Volvo Group und Daimler Trucks, hat heute am Hermsdorfer Kreuz im Osten Thüringens seinen ersten Lkw-Ladepark in Deutschland eröffnet. Der neue Charging Hub, an der A4 zwischen Leipzig und Nürnberg gelegen, bietet acht Ladebuchten mit einer Leistung von bis zu 400 kW, die ab sofort markenunabhängig genutzt werden können. Ergänzt wird das Angebot um Annehmlichkeiten wie sanitäre Anlagen.

„Die Eröffnung des Milence Charging Hubs am Hermsdorfer Kreuz stellt einen wichtigen Fortschritt in der Erweiterung des Ladeinfrastrukturangebots für Elektro-Lkw in Deutschland dar,“ erklärt Frederic Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland. „Wir sind stolz darauf, Teil dieses wegweisenden Projekts zu sein und mit Milence die Entwicklung und Umsetzung innovativer Lösungen voranzutreiben.“



Im Zuge der offiziellen Eröffnung des ersten Ladeparks in Deutschland hat Milence noch einen weiteren Standort mit zwei zusätzlichen CCS-Ladestationen in Betrieb genommen, unweit vom Hermsdorfer Kreuz entfernt, an der A9 in Vockerode in Sachsen-Anhalt. (aum)