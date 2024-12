Mehr Dieselschub für den Peugeot Landtrek

Peugeot hat seinen Landtrek überarbeitet. Der Pick-up, den die Franzosen in rund 40 Ländern, vor allem in Afrika, dem Nahen Osten und Südamerika, anbieten, trägt einen neu gestalteten vertikalen Kühlergrill mit LED-Tagfahrleuchten in Form der markentypischen Krallen. Als Einzelkabine mit 5,39 Meter und Doppelkabine mit 5,33 Meter Länge fährt er im gewerblichen oder privaten Einsatz je nach Markt mit drei Motoren. Dazu gehören ein 1,9-Liter-Dieselmotor mit 150 PS (110 kW) und 6-Gangschaltgetriebe und ein 2,4-Liter-Benziner mit 210 PS (154 kW), wahlweise mit Schalt- oder Automatikgetriebe. Neu ist der aus den Pkw-Modellen bekannte 2,2-Liter-4-Zylinder-Turbodiesel mit 200 PS (147 kW) und 450 Nm Drehmoment, Achtstufen-Automatikgetriebe EAT8 und permanentem Allradantrieb.

In dieser Konfiguration ist der Landtrek außerdem mit zahlreichen neuen Assistenzsystemen, darunter eine automatische Notbremsung, adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Toter-Winkel-Erkennung, ausgestattet. Ein digitales 7-Zoll-Kombiinstrument und ein 10-Zoll-Infotainment-Touchscreen mit kabelloser Smartphone-Anbindung gehört hier ebenfalls zur Serie.



Neben seinen Offroad-Qualitäten, unter anderem mit 60 Zentimeter Wattiefe und 21,4 bis 23.5 Zentimeter Bodenfreiheit, darf der Pick-up bis zu 1400 Kilogramm einladen und mit dem neuen Dieselmotor 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Die maximale Anhängelast für die anderen Motoren beträgt 3000 Kilogramm. In Deutschland ist der Landtrek nicht bestellbar. (aum)