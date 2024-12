Genau 19 Jahre nachdem der letzte Roadster der Marke die Fabrik verließ und 100 Jahre nach der Firmengründung kommt wieder ein Sportwagen von MG zu den Kunden. Mit dem elektrisch angetriebenen Cyberster räumt MG mit dem Vorurteil auf, dass Elektromobilität langweilig sein muss. Der Zweisitzer kommt in zwei Varianten auf den Markt: Der X Power steht mit Dual-Motor und Allradantrieb sowie 375 kW Leistung (510 PS) bei den Händlern. Die Basisversion rollt mit Heckantrieb und 250 kW (340 PS) zu den Kunden.

Die Energie kommt von einem 77 kWh starken Nickel-Kobalt-Mangan-Akku, für den MG beim stärkeren Modell eine Reichweite von 443 Kilometern verspricht. Der Heckantrieb kommt danach maximal 507 Kilometer weit. An einer Schnellladesäule kann der Energiespender mit maximal 144 kW geladen werden. Der Fahrer blickt auf eine dreiteilige Monitor-Landschaft mit den wichtigsten Informationen. Leider wird der links angeordnete Bildschirm für die Navigation teilweise vom Lenkrad verdeckt. Die Sportsitze bieten einen guten Seitenhalt, und der ist auch nötig, wenn man die Leistung des Cyberster abruft. Die Allradversion erreicht nach gerade 3,2 Sekunden aus dem Stand Tempo 100 km/h, beim Heckantrieb vergehen fünf Sekunden. Für den Fall der Fälle befinden sich zwei massive Überrollbügel hinter den beiden Sitzen.



Die Materialien sind hochwertig und entsprechend verarbeitet. Wahrscheinlich ist der Cyberster, die MG-Fans mögen das Urteil verzeihen, der am besten verarbeitete MG aller Zeiten. Das Dach sitzt fest in seinen Scharnieren, flattert nicht und ist in Sekundenschnelle geöffnet oder geschlossen. Ein- und Ausstieg erfolgen über Scherentüren.



64.990 Euro kostet die Einstiegsverion. (aum)