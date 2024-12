Essen 2024: Ein Mercedes ist „Best of Show“

Da schönste klassische Fahrzeug der Essen Motor Show 2024 ist ein Mercedes-Benz 300 SL Coupé aus dem Jahr 1955. Das ist das Ergebnis der Wahl zum „Best of Show“ durch eine international besetzte Oldtimer-Jury. Der legendäre Sportwagen mit den Flügeltüren ist am Stand von Reller Automobile in Halle 1 zu finden. Er hat eine sehr seltene Lackierung in Mittelrot und eine Interieur aus beigem Leder. Der Marktwert des Fahrzeugs wird mit 1,9 Millionen Euro beziffert.

Die Essen Motor Show läuft noch bis zum 8. Dezember. Das Tagesticket kostet 20 Euro. Geöffnet ist die Messe rund um Tuning, Oldtimer und Motorsport täglich von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende ab 9 Uhr. (aum)