Die Neuzulassungen liegen auf dem Niveau des Vorjahres

Im vergangenen Monat wurden nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Deutschland 244.544 neue Pkw zugelassen. Das sind nahezu genauso viele wie im November 2023 (minus 0,5 Prozent). Die gewerblichen Anmeldungen stiegen um 4,3 Prozent und machten 68 Prozent aller Neuzulassungen aus. Private Käufe gingen um 9,3 Prozent zurück. Die Nachfrage nach Elektroautos ging weiter zurück, die nach Plug-in-Hybriden legte zu. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller Neufahrzeuge stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,3 Prozent auf 114 Gramm pro Kilometer.

Unter den deutschen Marken verzeichnete Porsche mit einem Plus von 16,8 Prozent die höchste Wachstumsrate. BMW und Mercedes legten ebenfalls zu, Volkswagen steigerte sich gegenüber dem November des vergangenen Jahres leicht um 0,7 Prozent und blieb mit einem Neuwagenanteil von 19,5 Prozent klarer Marktführer. Alle anderen heimischen Hersteller kamen an ihr Vorjahresergebnis nicht heran. Bei Audi fiel das Minus mit 19,2 Prozent am höchsten aus.



Bei den größeren Importmarken verdoppelte Toyota seine Zulassungen und erreichte einen Marktanteil von 4,2 Prozent. Damit überholten die Japaner beispielsweise Ford. Auch Peugeot, Citroën und Skoda legten deutlich zweistellig zu, Dacia und Seat steigerten sich ebenfalls. Stärkster Importeur ist Skoda mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent.



Fast ein Drittel aller Neuwagen ordnete das KBA der Kategorie SUV zu, 17,7 Prozent der Kompaktklasse. Spürbare Rückgänge gab es im A- und B- sowie D-Segment. Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos betrug 35.167. Das sind 21,8 Prozent weniger als vor einem Jahr und stellen einen Marktanteil von 14,4 Prozent dar. 8,4 Prozent aller neuen Neuanmeldungen waren Plug-in-Hybride, die damit um 13,7 Prozent zulegten. Auch Fahrzeuge mit Flüssiggas erlebten im vergangenen Monat einen leichten Aufschwung (+3,2 %), machten aber weiterhin nur einen geringen Teil der Neuzulassungen (0,4 %) aus. (aum)