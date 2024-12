Unter vier Sternen macht's keiner

Mit über einem Dutzend Fahrzeugen hat Euro NCAP die letzten Crashtests für dieses Jahr vorgenommen. Der Großteil der Modelle schaffte die Bestnote von fünf Sternen, vier der Neuheiten mussten sich mir vier begnügen.

In der obersten Sicherheitskategorie landen der Audi A5, die beiden chinesischen Newcomer Deepal S07 und Leapmotor C10, der Lexus LBX, der Maxus e-Terron 9 und der Mazda CX-80 sowie der Mini Countryman, der Porsche Macan, der Subaru Forester und der Volvo EX30. Leichte Abstriche machte die Verbraucherschutzorganisation in Sachen Sicherheit beim Alpine A290 und dem baugleichen Renault 5 sowie beim Hyundai Santa Fe und beim MG ZS Hybrid plus. Sie alle kamen auf vier Sterne. (aum)