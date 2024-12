Porsche gibt vier Rennfahrerinnen eine Chance

Porsche startet eine enge Kooperation mit der Initiative Iron Dames, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Rolle von Frauen im Rennsport zu stärken. Insgesamt werden vier Fahrerinnen in vier Topserien am Steuer eines Porsche 911 GT3 R sitzen. Die Dänin Michelle Gatting, Rahel Frey aus der Schweiz, Sarah Bovy aus Belgien und die Französin Célia Martin starten für die Iron Dames in Asien, Europa und in den USA. Im Rahmen Langstrecken-Weltmeisterschaft ist auch die Teilnahme an den 24 Stunden von Le Mans eingeplant.

Michelle Gatting, die von Porsche den Status einer Werksfahrerin erhält, sowie Rahel Frey und Célia Martin werden in der Langstrecken-Weltmeisterschaft im pinken Neunelfer in der LMGT3-Klasse an den Start und vom Team Manthey betreut. In der Asian Le Mans Series, der European Le Mans Series sowie in der nordamerikanischen IMSA WeatherTech Sportscar Championship begleitet Proton Competition die Einsätze.



Die Zusammenarbeit zwischen Porsche Motorsport und Iron Dames ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Den Auftakt bildet die am Wochenende in Sepang beginnende asiatische Le-Mans-Serie in Sepang mit Gatting, Bovy und Martin.



In den zurückliegenden Jahren haben Porsche-Kundenteams bereits erfolgreich mit den Iron Dames zusammengearbeitet. 2023 feierten Gatting, Frey und Bovy am Steuer des Porsche 911 RSR beim Saisonfinale in Bahrain einen Meilenstein: der erste Klassensieg eines Damentrios in der Langstrecken-WM. In der abgelaufenen Saison gewannen die drei Rennfahrerinnen gemeinsam die LMGT3-Klasse des Vier-Stunden-Rennens der European Le Mans Series in Imola (Italien). Im vergangenen Monat absolvierte die Spanierin Marta García einen erfolgreichen Test im Porsche 99X Electric für die Formel-E. Die 24-Jährige zählt zum Förderprogramm der Iron Dames. (aum)