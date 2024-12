Martin Fischer wird CEO von Forvia

Martin Fischer (54) wird zum 1. März 2025 Vorsitzender der Geschäftsführung von Forvia, dem Zusammenschluss von Faurecia und Hella. Er wird Nachfolger von Patrick Koller, der sein Vorstandsmandat bis Ende Mai nächtsten Jahres behält.

Martin Fischer war in den vergangenen fünf Jahren Vorstandsmitglied bei ZF und wird für einen reibungslosen Übergang schon im Laufe dieser Woche Mitglied des Forvia-Vorstands und stellvertretender CEO. Er begann seine Karriere in der Automobilindustrie 1998 bei Siemens VDO. 2006 wechselte er zu Hella und wurde ein Jahr später Präsident und CEO des amerikanischen Elektronikgeschäfts. 2014 ging Fischer zu Borg Warner, wo er das Turbolader-Geschäft in Europa und Südamerika leitete. Bei ZF war er dann als Vorstand unter anderem auch für die Regionen Nord- und Südamerika verantwortlich und leitete den Bereich Unternehmensqualität.



Martin Fischer besitzt die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft von Deutschland. Er hat in beiden Ländern sowie in Frankreich gelebt. (aum)