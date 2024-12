Vinfast VF 6 ab sofort in Europa bestellbar

Der vietnamesische Hersteller Vinfast bietet nun auch sein B-Segment-SUV auch in Europa an: Das Elektromodell kann ab sofort in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden bestellt werden. Der Vinfast VF 6 wird von einem 150 kW (204 PS) und 330 Newtonmeter starkem Elektromotor angetrieben. Je nach Ausstattungsversion ergeben sich Normreichweiten zwischen 279 und 410 Kilometern.

Das 4,25 Meter lange Fahrzeug mit beleuchtetem V-Logo an der Front bietet mit 12,9-Zoll den größten High-Definition-Zentralbildschirm im Segment. Zum Serienumfang gehören außerdem unter anderem Apple Carplay und Android Auto, eine 360-Grad-Kamera und ein großes Panoramadach. Die Preise beginnen bei 34.990 Euro. (aum)