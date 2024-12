Der Ford Puma gehört jetzt auch zur Generation E

Ford erweitert sein Angebot an vollelektrischen Modellen um den Puma Gen-E. Er kann ab sofort zu einem Einstiegspreis von 36.900 Euro oder eine Leasingrate ab 299 Euro im Monat (bei einer Sonderzahlung von 3000 Euro) bestellt werden. Versprochen wird ein Normverbrauch von 13,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was Reichweiten von fast 380 Kilometern ermöglichen soll. Der Motor des Puma Gen-E leistet 124 kW (168 PS) und beschleunigt den Wagen in acht Sekunden auf Tempo 100. Eine Höchstgeschwindigkeit nannte Ford noch nicht. Durch den neuen Antrieb wächst das Kofferraumvolumen auf 523 Liter. Zudem kommt unter der Fronthaube ein 43 Liter großes Staufach hinzu. (aum)