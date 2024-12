DS geht auf Nummer sicher: Mit der noch für dieses Jahr angekündigten Vorstellung eines neuen so genannten SUV-Coupés schiebt die Marke noch den Begriff Nummer vor die Zahl der Modellbezeichnung. Die vollelektrische Neuheit wird den Namen DS N° 8 tragen, im Französischen ausgesprochen „DS Numéro Huit“. Die Acht ist neu in den Baureihenbezeichnungen.

Die neue Ausrichtung beinhaltet neben dem Markenlogo an der Fahrzeugfront auch den vollständigen Schriftzug DS Automobiles am Heck zusammen mit dem Modellnamen. Dabei ist das hochgestellte „°“ wie eine Raute – der Hersteller spricht von einer „Diamantspitze“– gestaltet, die für den Premiumanspruch steht. Und für das Innenraumdesign des neuen Topmodells verspricht die PR-Abteilung eine vom Wassersport inspirierte „Klarheit“. Selten ist zumindest bislang dermaßen prägnant die Fortsetzung des Armaturenbretts bis in die Türverkleidungen hinein ausgefallen wie beim DS N° 8. (aum)