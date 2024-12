Audi elektrisiert wieder: Nach dem etwas holprigen Start in die Elektromobilität haben die Ingolstädter mit dem Elektro-SUV Q6 e-Tron bereits ein viel beachtetes Ausrufezeichen gesetzt. Auf derselben gemeinsam mit Porsche entwickelten Premium Platform Electric (PPE), die unter anderem auch dem Macan E als Basis dient, rollt nun auch der A6 e-Tron an den Start. Als sportlich gezeichnete Sportback-Limousine und Kombiversion Avant mit schärfer abgestimmten Fahrwerk gibt es für zugegeben viel Geld, was man bei einem Tesla nicht bekommt: Produktqualität und Fahrspaß.

Mit rekordverdächtigen cW-Werten von 0,21 (Sportback) und 0,24 (Avant) setzt der A6 e-Tron dabei Maßstäbe in Sachen Windschlüpfrigkeit – ohne das Auge zu vernachlässigen. Fließende Linien, schmale LED-Scheinwerfer und clevere Details wie Air Curtains und ein Leuchtenband am Heck machen ihn zu einem Design-Highlight. Im Innenraum erwartet die Insassen High-Tech: Ein Curved-Display mit bis zu vier Bildschirmen, Augmented-Reality-Head-up-Display und ein adaptives Panoramadach bringen Technikbegeisterte ins Schwärmen.



Unter der schicken Hülle stecken leistungsstarke Motoren und eine 800-Volt-Architektur für ultraschnelles Laden. Bis zu 750 Kilometer Reichweite verspricht Audi, realistisch sind im Alltag eher 500 Kilometer. Die Leistungspalette reicht vorerst von 270 kW (367 PS) bis zum S6 e-Tron mit 370 kW (503 PS) und Allradantrieb, der in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 sprintet. Die (optionale) Luftfederung sorgt für eine dynamische wie komfortable Fahrweise, egal ob in der Stadt oder auf der Autobahn.



Praktisch zeigt sich der Avant mit einem variablen Ladevolumen von bis zu 1422 Litern, während der Sportback kaum weniger flexibel ist. Rekuperation, One-Pedal-Driving und eine stabile Ladekurve machen den A6 e-Tron auch in puncto Effizienz alltagstauglich.



Die Preise starten bei 62.800 Euro, für den S6 e-Tron müssen knapp 100.000 Euro eingeplant werden. Damit positioniert sich der A6 e-Tron im Wettbewerb mit BMW i5 und Mercedes EQE – teuer, aber gerechtfertigt durch Technik, Fahrspaß sowie markentypische Qualität. Und als stilvolle und dynamische Antwort auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Elektromobilität in der oberen Mittelklasse wohl auch.