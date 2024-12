Im Zeichen des Dreizacks

Maserati hat am Wochenende in Modena seinen 110. Geburtstag gefeiert. Dazu war eine exklusive Anzahl von Gästen zur „Trident Experience“ im Markenzeichen des Dreizacks eingeladen. Den Auftakt bildete die Enthüllung des vollelektrischen Gran Turismo „110 Anniversario“ am historischen Stammsitz in der Viale Ciro Menotti. Eigens dafür wurde der markante Turm auf dem Firmengelände speziell illuminiert. Das Sondermodell kommt in zwei Konfigurationen mit jeweils 55 Exemplaren auf ein Auto für jedes Jahr der Marke.

Der zweite Tag führte nach einem Galadinner am Vorabend auf die Rennstrecke von Modena. Nach einer Parade aktueller und historischer Maserati fanden Testfahrten mit dem MC20, dem Gran Turismo und dem Grecale Folgore sowie Hot Laps mit dem GT2 Stradale und MC Xtrema statt. Zusätzlich war auch der Maserati Corse GT2 zu sehen. Anschließend konnten die Modelle auch auf der Straße gefahren werden. (aum)