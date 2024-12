Lucid will näher an den Kunden rücken

Der kalifornische Elektromobilspezialist Lucid zielt auf das Premiumsegment und gehört zu den eher seltenen Erscheinungen im Straßenbild. Aktuell bietet die Marke aus dem Silicon Valley mit dem Air nur ein Modell an. Die Preisliste beginnt bei 85.000 Euro. Die Limousine wird in einer neuen Fabrik in Arizona gebaut. Eine weitere Produktionsanlage entsteht zurzeit in Saudi- Arabien. Im kommenden Jahr rollt das SUV Gravity auf den Markt, und Ende 2026 wird Lucid, so der Chief Operating Officer Marc Winterhoff im Interview mit dem Auto-Medienportal, mit einer neuen Modellreihe Fahrzeuge in der Preisklasse um 50.000 Euro auf den Markt rollen.

Aktuell plant Winterhoff in der nahen Zukunft zehn bis zwölf Standorte in deutschen Innenstädten zu eröffnen, um so „näher an den Kunden zu sein“. Mit Sixt und dem ADAC hat Lucid Verträge abgeschlossen, „so dass der Lucid Air nun einem viel breiteren Publikum in Deutschland zur Verfügung steht“. (aum)