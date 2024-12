Benzin günstiger, Diesel teurer

Die Preise für Benzin und für Diesel haben sich im November in entgegengesetzte Richtungen bewegt. Laut ADAC kostete ein Liter Super E10 im Monatsmittel 1,658 Euro, das sind 1,4 Cent weniger als im Oktober. Für einen Liter Diesel mussten Autofahrer im Schnitt 1,588 Euro bezahlen und damit 1,7 Cent mehr als im Vormonat.

Beide Sorten waren im Monatsverlauf am 24. November am teuersten: Benzin kostete im Schnitt 1,670 Euro, der Dieselpreis lag bei 1,609 Euro. Am preiswertesten war Super E10 am 5. November mit 1,647 Euro, Diesel am 1. November mit 1,564 Euro.



Dennoch bewegen sich beide Kraftstoffe für den Jahresverlauf auf einem relativ niedrigen Niveau. So war Superbenzin E10 im März rund 19 Cent teurer, und der Liter Diesel kostete im Februar fast 16 Cent mehr. Auch im Vergleich zum Vorjahr tanken Verbraucher günstiger als 2023. So liegt nach elf Monaten der Jahresdurchschnittspreis für Super E10 im Mittel bei 1,745 Euro und damit 4,6 Cent unter dem gesamten Jahresdurchschnitt von 2023 (1,791 Euro). Auch Diesel ist mit einem Literpreis von 1,653 Euro im Jahresmittel günstiger. 2023 waren es 6,9 Cent mehr. (aum)