Defender verlängert Partnerschaft mit Tusk

Die Land-Rover-Submarke Defender verlängert die Partnerschaft mit der führenden Naturschutzorganisation Tusk zum Schutz von Wildtieren und deren Lebensräumen in Afrika. Die Fortsetzung der fast 20 Jahre Zusammenarbeit wird begleitet von einer noch stärkeren Unterstützung. Die Fahrzeugbereitstellung wird aufgestockt und es werden Fördermittel für neue Projekte bereitgestellt.

Die ersten drei neuen Partnerprojekte sind Save the Rhino Trust in Namibia, Wild Entrust in Botswana und Vulpro in Südafrika. In den nächsten drei Jahren werden im Rahmen der Kooperation Erhebungen und Dokumentationen zu bedrohten Arten, deren Rettung und Rehabilitierung sowie der Schutz wichtiger Lebensräume und der Biodiversität vorgenommen. Gleichzeitig wird die Bildung und die Einbindung der lokalen Gemeinschaften unterstützt.



Zusätzlich zur Finanzierung von sechs neuen Fokusprojekten wird Defender auch die Wildlife Ranger Challenge von Tusk unterstützen – eine jährliche Feier der Solidarität, Verbundenheit und Kameradschaft im Beruf des Wildhüters. Bei dem Benefizlauf durch Afrikas Schutzgebiete vereinen sich Wildhüter für ein gemeinsames Ziel: wichtige Gelder für Naturschutzmaßnahmen an vorderster Front zu sammeln. Seit ihrer Einführung hat die Challenge 11.500 Ranger unterstützt, die jährlich 45 bedrohte Arten und 36.678.540 Hektar Land schützen. Ebenso unterstützt Defender Tusk-Preis „Conservation in Africa“. (aum)